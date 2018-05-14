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Общество

Разработчиков приложений обяжут заключать контракт с Facebook

Разработчики приложений будут заключать контракт с Facebook, сообщает газета «Известия». Для продолжения работы с соцсетью все сторонние приложения и сервисы до начала августа должны будут заново пройти верификацию.

Отмечается, что пока создатели сервисов могут работать без контракта, но в будущем их обяжут заключать договоры с Facebook. Для этого потребуется официально оформить компанию.

Разработчики программ уже получили соответствующее уведомление от социальной сети. Проверка проводится в целях безопасности.

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