Разработчиков приложений обяжут заключать контракт с Facebook

09:25, 14 мая 2018, ПАИ

Разработчики приложений будут заключать контракт с Facebook, сообщает газета «Известия». Для продолжения работы с соцсетью все сторонние приложения и сервисы до начала августа должны будут заново пройти верификацию.

Отмечается, что пока создатели сервисов могут работать без контракта, но в будущем их обяжут заключать договоры с Facebook. Для этого потребуется официально оформить компанию.

Разработчики программ уже получили соответствующее уведомление от социальной сети. Проверка проводится в целях безопасности.