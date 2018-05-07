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Экономика

Проверенные Росстандартом товары будут снабжаться QR-маркировкой

С этого года Росстандарт будет снабжать QR-маркировкой продукцию, изготовленную по ГОСТам.  Как сообщает газета «Известия», маркированы будут только прошедшие проверку в лабораториях службы товары.

По мнению специалистов, это позволит потребителям убедиться в том, что товар прошел проверку и находится в реестре одобренных Росстандартом производителей.

Если ГОСТ на упаковке товара будет указан неправомерно, производителю будут грозить санкции, в том числе отзыв партии продукции с рынка, штраф до 500 тыс. рублей и внесение в «черный список».

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