Назван процент фальсификата в российской молочной продукции

09:40, 14 мая 2018, ПАИ

Роспотребнадзор провел исследования молочных продуктов и определил уровень использования немолочных жиров в молоке и твороге, сообщает РИА Новости. Проверке подверглись творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. Всего были исследованы около 250 федеральных и региональных брендов.

Как отметили в ведомстве, фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтвердилась.

Результаты исследований продемонстрировали, что большая часть проб молока и сливочного масла соответствуют обязательным требованиям. Выявленные несоответствия в категории «творог» говорят о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения.

Во время исследований не были обнаружены пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов ни в одном образце не превысило нормы. Также не выявлено ни одного образца с превышением значений радиологических показателей.