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Общество

Умер псковский поэт Всеволод Рожнятовский

11 мая в Москве умер искусствовед и поэт, уроженец Пскова, Всеволод Рожнятовский, сообщается на портале cogita.ru.

Всеволод Рожнятовский окончил Псковский педагогический институт и 20 лет работал научным сотрудником в Псковском музее-заповеднике. В дальнейшем, более 20 лет, он выполнял обязанности хранителя памятников средневековой монументальной живописи XII-XV веков в Псковском музее-заповеднике.

«Поэт, тонкий лирик-метафизик, один из классиков псковского андеграунда», – говорится на портале cogita.ru.

С конца 1980-х годов Всеволод Рожнятовский публиковал свои стихи в различных художественных журналах, альманахах и сборниках псковских и петербургских поэтов. Стихи переводились на французский и итальянский языки. Автор двух поэтических книг: «Царь великий год, или Бестолковый типикон Севы Рожнятовского», «Батискафные глаза барокко», а также книг стихов, оформленных в содружестве с парижским художником Николаем Дронниковым: «Мирожа», «Le Massacre des Innocents», «Рождество Христово. Мирожа».

Новые стихи поэт публиковал на своей странице в facebook.com.

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