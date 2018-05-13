Псковичи одержали победу в Х областной Спартакиаде учащихся по легкой атлетике

10:18, 14 мая 2018, ПАИ

Команда Пскова заняла первое место в финальных соревнованиях Х областной Спартакиады учащихся по легкой атлетике, которые прошли 12-13 мая в городе Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, всего в соревнованиях приняли участие 140 человек в составе 17 команд.

Второе место завоевала сборная Великих Лук, третье – Порховского района. Четвертыми стали представители Невельского района, пятыми – Великолукского, шестыми – Куньинского. За ними расположились учащиеся из Островского, Псковского, Печорского, Себежского, Плюсского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Дедовичского районов. Последние три места достались Пустошкинскому, Новоржевскому и Бежаницкому районам.