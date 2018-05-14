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Общество

За хищение почти 5 млрд рублей арестовали главу Северо-Западного Ростехнадзора и его дочь

Главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова и его дочь Елену Слабикову арестовали по подозрению в хищении почти 5 млрд рублей, сообщает «Известия».

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил постановление о заключении Григория Слабикова и его дочери под стражу до 9 июля. По версии следствия, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма хищения составляет 4 млрд 763 млн 350 тысяч рублей. По мнению следствия, 57-летний чиновник использовал должностное положение, содействуя в похищении денег из фонда организаций. Совершать преступления при этом помогала его дочь.

Григория Слабикова обвинили арестовали 11 мая. Главу ведомства и его дочь задержали 10 мая. Спецоперации предшествовали более 13 обысков, проведенных силовиками по месту жительства и на работе главных фигурантов уголовного дела. По их итогам было изъято свыше 1 млрд рублей наличными.

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