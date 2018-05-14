Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ

10:08, 14 мая 2018, ПАИ

Псковский государственный университет разместил заказ на выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по ремонту кровли объекта культурного наследия - здания общежития на улице Воеводы Шуйского, 6. Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 397 тысяч 103 рубля.

Кроме того, вуз разместил заказ на выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по ремонту кровли объекта культурного наследия в здании учебного корпуса на Красноармейской, 1 за 396 тысяч 80 рублей.

Также предусмотрено выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по ремонту кровли объекта культурного наследия - здания учебного корпуса на Советской, 21. Эту работу предлагается выполнить за 391 тысячу 959 рублей.