0
10:08
Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ
09:40
Назван процент фальсификата в российской молочной продукции
19:25
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
19:01
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
16:55
Умер звезда советского кино Баадур Цуладзе
15:10
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18
14:19
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
Еще новости
Общество

Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ

Псковский государственный университет разместил заказ на выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по ремонту кровли объекта культурного наследия - здания общежития на улице Воеводы Шуйского, 6. Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 397 тысяч 103 рубля.

Кроме того, вуз разместил заказ на выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по ремонту кровли объекта культурного наследия в здании учебного корпуса на Красноармейской, 1 за 396 тысяч 80 рублей.

Также предусмотрено выполнение работ по изготовлению проектной и сметной документации по ремонту кровли объекта культурного наследия - здания учебного корпуса на Советской, 21. Эту работу предлагается выполнить за 391 тысячу 959 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ
14 мая 2018
Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ
Назван процент фальсификата в российской молочной продукции
14 мая 2018
Назван процент фальсификата в российской молочной продукции
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
13 мая 2018
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 4
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
13 мая 2018
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Умер звезда советского кино Баадур Цуладзе
13 мая 2018
Умер звезда советского кино Баадур Цуладзе
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18
13 мая 2018
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18 1
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
13 мая 2018
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
13 мая 2018
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области

Идет загрузка...