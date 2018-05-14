В четырех жилых комплексах Пскова побывают участники майского «Тура по новостройкам»

11:47, 14 мая 2018, ПАИ

В четырех жилых комплексах Пскова побывают участники майского «Тура по новостройкам». Он состоится 19 мая, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков».

Будущие новоселы в рамках «Тура по новостройкам» посетят кварталы «Европа» (Венская, 3), «Новое Завеличье» (Балтийская, 1б), «Образцовый квартал» (Крестки, 7) и «Пятый элемент» (Инженерная 110).

В редакции отметили, что участникам расскажут, как будет развиваться каждый район, что уже построено, а что только планируют возвести. Также дадут консультации по акциям, которые действуют на покупку квартир, расскажут, какие выгодные предложения есть у застройщика.

Записаться в тур можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд состоится 19 мая в 11:00 часов от редакции «Комсомольской правды» на Пароменской, 21/33.