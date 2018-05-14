Уведомлять об обработке персональных данных призывает псковский Роскомнадзор

10:16, 14 мая 2018, ПАИ

Управление Роскомнадзора по Псковской области напоминает руководителям государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций, а также физическим лицам, осуществляющим или намеревающимся осуществлять обработку персональных данных на территории региона, о необходимости подачи соответствующих уведомлений или своевременного внесения в них соответствующих изменений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, информация для подготовки уведомления или информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, находится на сайте http://60.rkn.gov.ru в разделе «Направления деятельности - Персональные данные».

Рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке персональных данных можно найти здесь.

Заполнить в электронном виде уведомление или информационное письмо можно на сайте Роскомнадзора, с помощью ресурсов портала персональных данных

Заполненное уведомление или информационное письмо на бумажном носителе, распечатанное на бланке организации и подписанное уполномоченным лицом, либо в электронной форме, подписанное электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, направляется в адрес Управления Роскомнадзора по Псковской области по адресу: 180000, город Псков, улица Советская, дом 49.

Реестр операторов - http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/;

Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных - http://rkn.gov.ru/personal-data/forms/p333/;

Обращение к операторам персональных данных - https://60.rkn.gov.ru/directions/p2715/p10085/.

Невыполнение требований указанного закона, непредставление в государственный орган сведений или сведений в неполном объёме, в искажённом виде влечёт за собой административную ответственность.

Телефон для справок: (8112) 331024.