0
10:08
Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ
09:40
Назван процент фальсификата в российской молочной продукции
19:25
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
19:01
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
16:55
Умер звезда советского кино Баадур Цуладзе
15:10
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18
14:19
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
Еще новости
Общество

Уведомлять об обработке персональных данных призывает псковский Роскомнадзор

Управление Роскомнадзора по Псковской области напоминает руководителям государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций, а также физическим лицам, осуществляющим или намеревающимся осуществлять обработку персональных данных на территории региона, о необходимости подачи соответствующих уведомлений или своевременного внесения в них соответствующих изменений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, информация для подготовки уведомления или информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, находится на сайте http://60.rkn.gov.ru в разделе «Направления деятельности - Персональные данные». 

Рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке персональных данных можно найти здесь.

Заполнить в электронном виде уведомление или информационное письмо можно на сайте Роскомнадзора, с помощью ресурсов портала персональных данных

Заполненное уведомление или информационное письмо на бумажном носителе, распечатанное на бланке организации и подписанное уполномоченным лицом, либо в электронной форме, подписанное электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, направляется в адрес Управления Роскомнадзора по Псковской области по адресу: 180000, город Псков, улица Советская, дом 49.

Реестр операторов - http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/;

Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных - http://rkn.gov.ru/personal-data/forms/p333/;

Обращение к операторам персональных данных - https://60.rkn.gov.ru/directions/p2715/p10085/.

Невыполнение требований указанного закона, непредставление в государственный орган сведений или сведений в неполном объёме, в искажённом виде влечёт за собой административную ответственность.

Телефон для справок: (8112) 331024.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ
14 мая 2018
Ремонт кровли общежития и двух учебных корпусов запланировал ПсковГУ
Назван процент фальсификата в российской молочной продукции
14 мая 2018
Назван процент фальсификата в российской молочной продукции
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
13 мая 2018
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 4
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
13 мая 2018
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Умер звезда советского кино Баадур Цуладзе
13 мая 2018
Умер звезда советского кино Баадур Цуладзе
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18
13 мая 2018
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18 1
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
13 мая 2018
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
13 мая 2018
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области

Идет загрузка...