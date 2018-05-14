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Общество

Соблюдение требований антимонопольного законодательства обсудили в администрации Псковской области

Под руководством председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева с участием УФАС по Псковской области, представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области прошло рабочее совещание на тему «Исполнение и соблюдение требований антимонопольного законодательства органами исполнительной власти и органами местного самоуправления области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Андрей Михеев рассказал о работе, проводимой в сфере развития конкуренции на территории области, и акцентировал внимание на исполнении поручения врио губернатора Михаила Ведерникова в части активизации работы по развитию конкуренции органами исполнительной власти и органами местного самоуправления области.

Основным докладчиком на совещании выступила руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец. В своем выступлении она обратила внимание на положения национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы. Одним из мероприятий национального плана, направленным на достижение целей и показателей в сфере развития конкуренции определено снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

УФАС по Псковской области со своей стороны готова оказывать информационную и разъяснительную работу органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в части соблюдения норм антимонопольного законодательства, сообщила Ольга Милонаец.

Андрей Михеев обратил внимание органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на необходимость исполнения в установленные сроки поручения врио губернатора Михаила Ведерникова по итогам заседания Совета по инвестициям в Псковской области от 7 марта. Оно касалось проведения аудита эффективности деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий для рассмотрения возможности сокращения доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, работающих на товарных рынках области.  По итогам проведенного аудита Государственный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике сделает сводный анализ, который будет представлен врио губернатору для рассмотрения и принятия решений.

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