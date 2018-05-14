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Общество

В Пскове пройдет Ганзейский международный фестиваль молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой»

Псковский городской молодежный центр проведет Ганзейский международный фестиваль молодёжного короткометражного кино «Киномания на Великой». Фестиваль призван выявить наиболее яркие, самобытные произведения киноискусства, затрагивающие проблемы молодёжи Ганзейских городов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

К участию в фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени.

Прием заявок, сдача работ и их предварительный отбор начнется 1 июня и продлится до 1 октября. Работа должна соответствовать тематике «На молодёжной волне», которая подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей.

Каждая работа в условиях ограниченной длительности должна отразить какой-либо вопрос в формате притчи, назидательной истории, заключающей в себе нравственное поучение. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Финал фестиваля запланирован на середину ноября. Будут определены победители в нескольких номинациях. В категории для начинающих кинолюбителей будет определен «Лучший молодёжный фильм». Для мастеров киноискусства определены номинации «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет» (сценаристы), «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучшая работа звукорежиссёра».

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.

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