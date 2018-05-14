Четыре лесных пожара произошли в Псковской области за минувшие выходные

11:41, 14 мая 2018, ПАИ

За минувшие выходные, 12 и 13 мая, на территории Псковской области было зафиксированы четыре лесных пожара на общей площади более двух гектаров и одиннадцать палов травы на площади 11 га, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Всего с начала 2018 года в регионе произошли 29 лесных пожаров на общей площади 28,5 га и 195 палов травы на площади 160,9 га.

Как отметили в пресс-службе, анализ лесопожарной обстановки в Псковской области на протяжении ряда лет показывает, что основной причиной возникновения пожаров является антропогенный фактор. Наличие значительного количества населённых пунктов, расположенных непосредственно вблизи границ земель лесного фонда, расширяющееся дачное и загородное строительство, значительная плотность населения создают рекреационную нагрузку на леса, повышают опасность возникновения в них пожаров.

«Мы обращаемся ко всем: будьте предельно осторожны с источниками огня и соблюдайте требования пожарной безопасности! Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить», – говорится в сообщении пресс-службе регионального МЧС.