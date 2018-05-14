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Общество

Сезон летних чтений стартует в Пскове 1 июня

1 июня в Пскове открывается очередной сезон-2018 летних чтений «ВИЗА в лето». Как сообщили Псковскому агентству информации в центральной библиотечной системе города, ВИЗА расшифровывается как «весело, интересно, занимательно, активно».

«Библиотеки города Пскова приглашают отправиться в путешествие длиною в лето. Самых активных, любопытных и всезнающих ждут многочисленные удовольствия, удивительные открытия, незабываемые встречи, и, конечно же, сюрпризы!», - отметили в ЦБС. 

Главная задача библиотек в период летних каникул - организация содержательного досуга детей, поддержка и развитие интереса к чтению, стимулирование чтения детей и подростков. Для них подготовлены познавательные программы и циклы мероприятий: «Книжные острова» - мероприятия о знаменательных книжных событиях, о писателях- юбилярах, современных книгах, журналах; «О той земле, где ты родился» - акции, выставки, мероприятия краеведческого и гражданско-патриотического характера; «Сотворчество!» - мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий.

Библиотеки также приглашают принять участие в книжной эстафете «Увлеченные чтением передают впечатления». Любой может поделиться своим впечатлением о прочитанной книге или оставить отзыв: передать эстафету впечатлений от книги к книге и от читателя к читателю. В конце августа будет составлен рейтинг самых популярных книг библиотек Пскова, именные списки любимых книг активных участников.

23-24 июля псковичи могут присоединиться к Межрегиональной акции «Безграничное чтение», приуроченной к празднованию Дня города Пскова (23 июля). Акция проводится в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года.

Познакомиться с полной программой можно на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

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