Надпись «Россия начинается здесь» вернут на набережную Великой в Пскове до конца мая
Надпись «Россия начинается здесь» вернут на набережную реки Великой в Пскове до конца мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.
«Сейчас ведутся работы по ремонту, покраске букв», - уточнил Алексей Захаров.
Напомним, надпись-световая инсталляция «Россия начинается здесь», которая появилась на набережной реки Великой в Пскове в 2016 году, в начале апреля была демонтирована на время паводка.