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Общество

Ремесленные мастер-классы пройдут под открытым небом в Пскове

20 мая с 13:00 до 15:00 в Пскове пройдут ремесленные мастер-классы под открытым небом. Организатором выступает Псковский городской молодежный центр. Мероприятия приурочены к Дню Ганзы и пройдут в амфитеатре Детского парка. Поучаствовать в них смогут псковичи любого возраста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Запланированы мастер-классы по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, эко-органайзера, украшению свечей, лепке из полимерной глины и многих других. В качестве преподавателей выступят волонтёры Молодой Ганзы и приглашенные мастера. Тематика некоторых мастер-классов связана с исконно ганзейскими промыслами и псковскими товарами.

Организаторы приглашают жителей и гостей города окунуться в творческую деятельность и создать ганзейский сувенир своими руками. Подробности - по телефону 56-44-44.

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