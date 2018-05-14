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Общество

Два дачных дома сгорели в Красногородском районе

13 мая в 23:09 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Синицино Красногородского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.   В результате пожара дачный дом и три хозяйственные постройки полностью сгорели. Также огонь уничтожил соседний дачный дом и две хозпостройки. Пожарным удалось спасти один из соседних дачных домов и две хозяйственные постройки.

Как отметили в пресс-службе, предположительная причина возгорания – поджог. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники и 3 человека.

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