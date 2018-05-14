Три человека пострадали в ДТП в Опочецком районе

11:06, 14 мая 2018, ПАИ

13 мая в 17:36 в деревне Гривы Глубоковской волости Опочецкого района, на 417-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель, 34-летний водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения, где врезался в ГАЗ-3010 под управлением 34-летнего мужчины.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, в результате ДТП водитель автомобиля «Опель Астра» был госпитализирован. Пострадавшим – пассажирке «Опеля» и водителю ГАЗа - госпитализация не потребовалась.

Как отметили в пресс-службе, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 3 человека.