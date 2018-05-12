0
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
09:33
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Двух воров-домушников задержали в Великих Луках

В Великих Луках задержаны двое местных жителей, подозреваемые в совершении квартирных  краж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 мая из квартиры дома по улице Дружбы у гражданина, находившегося здесь в гостях, украли мобильный телефон. Ущерб составил более 14 тысяч рублей. В краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый хозяин жилища. Похищенное изъято. Ведется проверка.

12 мая из  частного дома по улице Туристов во время распития спиртного у 58-летнего хозяина украли шесть тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался гость потерпевшего -  неработающий, неоднократно судимый  41-летний великолучанин. Часть похищенных денег изъята. По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
01 мая 2018
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454 1

Идет загрузка...