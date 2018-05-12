Двух воров-домушников задержали в Великих Луках

11:28, 14 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках задержаны двое местных жителей, подозреваемые в совершении квартирных краж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 мая из квартиры дома по улице Дружбы у гражданина, находившегося здесь в гостях, украли мобильный телефон. Ущерб составил более 14 тысяч рублей. В краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый хозяин жилища. Похищенное изъято. Ведется проверка.

12 мая из частного дома по улице Туристов во время распития спиртного у 58-летнего хозяина украли шесть тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался гость потерпевшего - неработающий, неоднократно судимый 41-летний великолучанин. Часть похищенных денег изъята. По данному факту проводится проверка.