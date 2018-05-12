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Пскович попытался украсть спиртное из кафе на улице Советской Армии

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который пытался похитить спиртные напитки из кафе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из кафе на улице Советской Армии поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего псковича, который пытался похитить спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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