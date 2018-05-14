Минимум 16,5 тысяч рублей готовы платить работодатели фрилансерам в Псковской области

12:34, 14 мая 2018, ПАИ

Минимум 16,5 тысяч рублей готовы платить работодатели фрилансерам в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований компании HeadHunter.

Число вакансий для специалистов, которые готовы взяться за временную или проектную работу, с февраля по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в два раза.

Больше всего предложений о работе в Псковской области открыто для фрилансеров из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (27% от общего числа вакансий с временным/проектным типом занятости) и «Маркетинг, реклама, PR» (23%). Также компании заинтересованы в привлечении на временную работу начинающих специалистов (23%) и работников из профобластей науки, образования и производства (по 13%).

Наиболее востребованы у псковских работодателей на временных позициях аналитики, интернет-маркетологи, работники кухни и преподаватели английского языка. «Что касается вакансий, в которых указана возможность работать удаленно, то больше шансов найти дистанционную работу у представителей сферы продаж, банковского сектора и административного персонала», - отмечается в исследовании.

В привлечении временных специалистов были заинтересованы представители отраслей маркетинга, рекламы, продюсирования, BTL, дизайна и PR, сельского хозяйства, информационных технологий, строительства и недвижимости. Так же можно найти вакансии от компаний, которые ведут свою деятельность в области продуктов питания и услуг для бизнеса.

57% работодателей готовы рассматривать кандидатов начального уровня. Еще треть предложений ориентированы на специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет.

В числе ключевых навыков, которые указаны в резюме соискателей с упоминанием проектной или временной занятости, чаще всего встречаются владение ПК, работа в команде, организаторские навыки, умение вести переговоры и деловую переписку, знание английского языка, Adobe Photoshop и грамотная речь.