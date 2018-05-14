Увеличить тарифы ОСАГО планирует Банк России с 31 августа
Банк России планирует в ближайшие месяцы изменить базовые тарифы ОСАГО, сообщает «Ведомости».
Отмечается, что тарифы могут измениться уже с 31 августа.
Напомним, что в соответствии с законом об ОСАГО регулятор в праве менять тарифы на этот вид страхования не чаще, чем раз в год. До этого Банк России дважды воспользовался этим правом, в предыдущий раз — в апреле 2015 года. Тогда базовый тариф по легковому транспорту вырос на 40% по отношению к прежде действовавшему уровню.