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Общество

Увеличить тарифы ОСАГО планирует Банк России с 31 августа

Банк России планирует в ближайшие месяцы изменить базовые тарифы ОСАГО, сообщает «Ведомости».

Отмечается, что тарифы могут измениться уже с 31 августа.

Напомним, что в соответствии с законом об ОСАГО регулятор в праве менять тарифы на этот вид страхования не чаще, чем раз в год. До этого Банк России дважды воспользовался этим правом, в предыдущий раз — в апреле 2015 года. Тогда базовый тариф по легковому транспорту вырос на 40% по отношению к прежде действовавшему уровню.

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