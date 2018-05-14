Автоматы по продаже SIM-карт могут появиться в России

13:15, 14 мая 2018, ПАИ

Крупнейшие сотовые операторы России планируют уже в этом году установить симкоматы (торговые автоматы по продаже SIM-карт), сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что во время покупки SIM-карт устройство будет сканировать паспорт и сверять фотографию клиента при помощи специальной встроенной камеры.

Так, МТС планирует установку первых симкоматов уже в этом году. У компании уже есть около 30 автоматов. В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» также занимаются реализацией этой идеи.