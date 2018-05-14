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Общество

Автоматы по продаже SIM-карт могут появиться в России

Крупнейшие сотовые операторы России планируют уже в этом году установить симкоматы (торговые автоматы по продаже SIM-карт), сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что во время покупки SIM-карт устройство будет сканировать паспорт и сверять фотографию клиента при помощи специальной встроенной камеры.

Так, МТС планирует установку первых симкоматов уже в этом году. У компании уже есть около 30 автоматов. В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» также занимаются реализацией этой идеи.

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