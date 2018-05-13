0
19:25
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
19:01
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
15:10
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18
14:19
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
06:10
Титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO завоевал псковский боксер Артур Акавов
15:39
Псковский боксер Артур Акавов сразится сегодня с аргентинцем Гонсало Корией в Латвии
10:22
Отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут сегодня в Пскове
Еще новости
Спорт

Юные футболисты «Луки-Энергия» стали победителями Международного фестиваля в дивизионе Дмитрия Аленичева

Юные футболисты «Луки-Энергия» стали победителями Международного фестиваля «Большие звёзды светят малым» в дивизионе Дмитрия Аленичева среди мальчиков 2009 годов рождения, который завершился 13 мая в городе Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе, в соревнованиях принимали участие 7 команд. 

Футболисты «Луки-Энергия» в 6 матчах забили 39 мячей в ворота соперников, пропустив в свои только два. По 12 очков, одержав по 4 победы, набрали две также великолукские команды – «Экспресс» и «Экспресс-10». «Экспресс» стал серебряным призёром турнира, бронзовой награды удостоилась команда «Экспресс-10».

Были определены лучшие футболисты в номинациях: «Лучший вратарь» – Александр Новицкий («Экспресс»), «Лучший защитник» – Иван Солдатенков («Сокол»), «Лучший игрок» – Дмитрий Дрозд («Луки-Энергия»), «Лучший нападающий» – Матвей Яковлев («Экспресс-10»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
13 мая 2018
Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 4
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
13 мая 2018
В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18
13 мая 2018
Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18 1
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
13 мая 2018
Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах
Титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO завоевал псковский боксер Артур Акавов
13 мая 2018
Титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO завоевал псковский боксер Артур Акавов 1
Псковский боксер Артур Акавов сразится сегодня с аргентинцем Гонсало Корией в Латвии
12 мая 2018
Псковский боксер Артур Акавов сразится сегодня с аргентинцем Гонсало Корией в Латвии
Отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут сегодня в Пскове
12 мая 2018
Отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут сегодня в Пскове
Впервые гоночные машины проедут по биатлонной трассе в островской «Юности»
11 мая 2018
Впервые гоночные машины проедут по биатлонной трассе в островской «Юности»

Идет загрузка...