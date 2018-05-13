Юные футболисты «Луки-Энергия» стали победителями Международного фестиваля в дивизионе Дмитрия Аленичева

13:22, 14 мая 2018, ПАИ

Юные футболисты «Луки-Энергия» стали победителями Международного фестиваля «Большие звёзды светят малым» в дивизионе Дмитрия Аленичева среди мальчиков 2009 годов рождения, который завершился 13 мая в городе Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе, в соревнованиях принимали участие 7 команд.

Футболисты «Луки-Энергия» в 6 матчах забили 39 мячей в ворота соперников, пропустив в свои только два. По 12 очков, одержав по 4 победы, набрали две также великолукские команды – «Экспресс» и «Экспресс-10». «Экспресс» стал серебряным призёром турнира, бронзовой награды удостоилась команда «Экспресс-10».

Были определены лучшие футболисты в номинациях: «Лучший вратарь» – Александр Новицкий («Экспресс»), «Лучший защитник» – Иван Солдатенков («Сокол»), «Лучший игрок» – Дмитрий Дрозд («Луки-Энергия»), «Лучший нападающий» – Матвей Яковлев («Экспресс-10»).