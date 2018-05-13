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Спорт

Псковичи завоевали медали на первенстве по самбо в Великих Луках

12 мая в Великих Луках состоялось Открытое первенство города по самбо, на котором отличились псковские спортсмены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо Пскова.

Среди девушек 2006-2007 года рождения в категории до 35 килограммов победу одержала Ангелина Михайлова, на втором месте – Диана Бабаева, на третьем – Анна Смирнова. Среди спортсменок до 50 килограммов лучшей стала Стефания Двужильная. 

В состязаниях юношей 2008-2009 годов рождения в категории до 28 килограммов псковичи Иван Бодосов и Самир Гусейнов заняли первое и третье места соответственно. В весе до 32 килограммов второе место у Андрея Манешина, 13 место – у Тимофея Комарова. В категории до 40 килограммов  лучшей стал Артём Журавлёв, до 45 килограммов - Михаил Чихалин.

У юношей 2006-2007 годов рождения победа досталась Григорию Ерину (до 38 килограммов), Михаилу Манешину (до 46 килограммов), Никите Шаталову (до 50 килограммов). Вторые места заняли Артём Зайцев (до 55 килограммов), Пётр Сазонов (до 31 килограмма). Фёдор Дуров и Ярослав Клочихин завоевали 9-ые места в категориях до 34 и 42 килограммов соответственно, а Никита Дмитриев – 5 место в весе до 46 килограммов.

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