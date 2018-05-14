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Общество

Telegram пожаловался на блокировку в Мосгорсуд

Представители Telegram направили в Московский городской суд апелляционную жалобу на решение нижестоящей инстанции о немедленной блокировке доступа к мессенджеру на всей территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Жалоба была подана 11 мая. В ней говорится, что решение суда было вынесено с грубейшими нарушениями процессуального законодательства. Отмечается, что заявление в суд было подано неуполномоченным лицом и неправомерно рассмотрено в порядке особого производства. «Кроме того, суд нарушил принцип состязательности процесса и право компании на защиту», - говорится в документе. Также указывается, что суд уклонился от проверки и оценки законности и необходимости вводимых в отношении компании ограничений.

Напомним, что Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля.

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