Telegram пожаловался на блокировку в Мосгорсуд

13:42, 14 мая 2018, ПАИ

Представители Telegram направили в Московский городской суд апелляционную жалобу на решение нижестоящей инстанции о немедленной блокировке доступа к мессенджеру на всей территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Жалоба была подана 11 мая. В ней говорится, что решение суда было вынесено с грубейшими нарушениями процессуального законодательства. Отмечается, что заявление в суд было подано неуполномоченным лицом и неправомерно рассмотрено в порядке особого производства. «Кроме того, суд нарушил принцип состязательности процесса и право компании на защиту», - говорится в документе. Также указывается, что суд уклонился от проверки и оценки законности и необходимости вводимых в отношении компании ограничений.

Напомним, что Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля.