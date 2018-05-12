Неизвестный ограбил двух псковичей у железнодорожного вокзала

13:48, 14 мая 2018, ПАИ

Неизвестный ограбил двух псковичей у железнодорожного вокзала, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудникам второго отдела полиции УМВД России по городу Пскову удалось по «горячим следам» задержать ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении двух грабежей. По версии следствия, вечером 12 мая в Пскове на автобусной остановке «Железнодорожный вокзал» он под угрозой применения насилия завладел 200 рублей, которые отнял у двух граждан.

Потерпевшие сразу обратились за помощью в полицию. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с коллегами из транспортной полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 37-летний пскович.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.