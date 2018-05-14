«Российский азимут» пройдет в Идрице 19 мая

14:56, 14 мая 2018, ПАИ

13-е Всероссийские массовые соревнования по ориентированию «Российский азимут» пройдут в поселке Идрица Себежского района 19 мая. Как сообщил Псковскому агентству информации председатель Федерации ориентирования Псковской области Алексей Никитин, в соревнованиях могут принять участие все желающие.

«Мы стараемся проводить «Российский азимут» каждый раз в новом месте, – отметил он. – Первый раз мы проводили соревнования в Пскове. Потом были Великие Луки, Пушкинские Горы, Пустошка, Себеж, Новосокольники, Опочка, Струги Красные, Великолукский район, Палкино, Гдов. Таким образом, к «Российскому азимуту» удавалось приобщить все больше районов Псковской области, и с каждым годом в регионе росло число «лесных стадионов».

Руководитель федерации рассказал, что на первых порах было опасение, что не все участники смогут быстро разобраться с правилами ориентирования, а также полноценно проникнуться этим видом спорта. «На деле все получилось иначе. Спортсмены оказались не только понятливыми, но и активными, а некоторые участники потом удивились, почему они раньше ничего не знали про ориентирование», - отметил он.

«С этого момента мы заметили, что в районах, где проводим «Российский азимут», ориентирование начало набирать обороты. Не такие быстрые, как хотелось бы, но все же. В районах после соревнований оставались «стадионы» в виде спортивных карт. Этими «стадионами» люди начали пользоваться на местном уровне», – подчеркнул Алексей Никитин.

Самым ударным для «Российского азимута» в Псковской области стал 2009 год. Тогда организаторам удалось провести соревнования по ориентированию одновременно в четырех муниципалитетах: Псков, Великие Луки, Пустошка и Пушкинские горы. В тот год на старт вышли около 6000 спортсменов со всего региона.

Ежегодно в «Российском азимуте» участвуют почти все районы Псковской области, общее число участников переваливает за тысячу. В 2015 году соревнования проходили в Великолукском районе и также привлекли внимание большого числа поклонников спортивного ориентирования. «Один из участников даже пробежал детскую дистанцию с грудным малышом на руках. Этот случай в ориентирование уникален тем, что участник финишировал спящим», - рассказал Алексей Никитин.

«Один из главных атрибутов «Российского азимута» – атмосфера праздника, – добавил Алексей Никитин. – У нас обязательно есть комментатор на мероприятии, выступают местные артисты, присутствуют главы муниципалитетов, обязательно поднимаем флаг России. К соревнованиям в 2018 года готовились основательно. Создали в Идрице спортивную карту, лесной стадион. Карта охватывает образовательное учреждение. Тем самым учащиеся смогут пользоваться этим «лесным стадионом» в дальнейшем».