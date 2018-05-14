11 самовольных захватов земельных участков зафиксировал псковский Росреестр на прошлой неделе

14:29, 14 мая 2018, ПАИ

С 7 по 11 мая инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области зафиксировали 11 самовольных захватов земельных участков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что за данный период в регионе проведены 36 проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявили и зафиксировали 31 нарушение.

Так, были возбуждены 16 дел об административных правонарушениях, 11 из которых относятся к нарушениям собственниками статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Кроме того, 7 субъектов привлечены к административной ответственности, а также выданы 26 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 40 тысяч рублей. Устранено 11 нарушений.

«Самовольное занятие земельного участка является наиболее частым нарушением, которое совершают собственники земельных участков», - отметили в Росреестре. Санкцией за данное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа на граждан до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – до двухсот тысяч рублей.

«Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена. В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, Росреестр рекомендует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ», - пояснили в региональном ведомстве.