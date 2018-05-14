Основной этап конкурса экскурсоводов-волонтёров завершился в Пскове

15:02, 14 мая 2018, ПАИ

В Пскове завершился основной этап конкурса экскурсоводов-волонтёров, который уже третий год подряд проводит Управление культуры администрации города в рамках просветительского проекта «Довмонтов город». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Целью конкурса является популяризация исторического и культурного наследия. В этом году в организации конкурса приняли участие разработчики программы профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» Псковского государственного университета.

Участники конкурса представили членам профессионального жюри фрагмент своей экскурсии, в котором продемонстрировали фундаментальные и новые сведения, владение экскурсионной методикой, умение общаться с аудиторией и целый ряд других параметров.

Победителем конкурса среди профессиональных экскурсоводов стал Никита Подлинёв, второе и третье места соответственно заняли Татьяна Николаева и Татьяна Горохова.

В номинации «Начинающий экскурсовод-волонтёр» лучше всех справилась с конкурсным заданием София Иванова. Марина Боровикова заняла второе место, а Мария Павлова - третье.

В этом году впервые экскурсантам была предложена номинация «Экскурсия на иностранном языке». Ставшая лауреатом в этой номинации Наталья Алексеева не только показала блестящее знание английского языка, но и высокий профессиональный уровень, отметили организаторы.

После оценки членами жюри волонтёрского вклада каждого участника будет объявлен «Волонтёр-экскурсовод года».