Фальшивые купюры выявлены в Пскове и Великих Луках

13:07, 14 мая 2018, ПАИ

В Пскове и Великих Луках выявлены банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, 12 мая в Великих Луках в магазине на площади Калинина 55-летняя великолучанка пыталась расплатиться за товар фальшивой пятитысячной купюрой. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, в Пскове в финансовых учреждениях были обнаружены две тысячерублевые и одна пятитысячная банкноты с признаками подделки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.