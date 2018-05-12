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Фальшивые купюры выявлены в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках выявлены банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, 12 мая в Великих Луках в магазине на площади Калинина 55-летняя великолучанка пыталась расплатиться за товар фальшивой пятитысячной купюрой. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, в Пскове в финансовых учреждениях были обнаружены две тысячерублевые и одна пятитысячная банкноты с признаками подделки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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