13-летний школьник попытался угнать «Газель» в Великих Луках

13:33, 14 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках стражи порядка установили учащегося, который подозревается в попытке угона автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 12 мая неизвестный проник на территорию организации по улице Новостроевской и попытался угнать находившийся там ГАЗ-3302, воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания. Однако угонщик не справился с управлением, и «Газель» с техническими повреждениями была обнаружена на той же улице

Подозреваемый установлен, им оказался 13-летний учащийся одной из городских школ. Подросток дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.