О необходимости пересчитать нормативы для финансирования школ заявил депутат Псковского облсобрания

15:40, 14 мая 2018, ПАИ

В Псковском областном Собрании под председательством Владимира Яникова прошло первое заседание рабочей группы по вопросам финансирования муниципальных образовательных учреждений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в состав группы, которая была создана по решению парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, вошли депутаты Елена Даньшова, Оксана Лазарева, Лев Шлосберг, Лидия Драгунова, заместитель начальника Государственного управления образования Галина Антипина, заместитель начальника Государственного финансового управления Владислав Бернацкий, начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина, заместитель председателя Государственно-правового комитета администрации области Галина Тронина, аудитор Счётной палаты области Любовь Андрухова, сотрудники аппарата Собрания.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников поприветствовал коллег и напомнил историю вопроса: проблема нехватки средств, выделяемых школам на учебные расходы, обсуждалась на согласительной комиссии по проекту областного бюджета в декабре минувшего года, а затем эта тема неоднократно поднималась в региональном парламенте в рамках рабочих совещаний с участием директоров образовательных учреждений.

«Я как человек, который много лет проработал в образовании, могу сказать, что проблемы в школах очень серьёзные. Такого в современных условиях быть просто не должно – не такие уж великие деньги нужны», - подчеркнул Владимир Яников.

Галина Антипина пояснила ситуацию: из средств, выделяемых на учебные расходы, было закуплено оборудование, необходимое для оснащения пунктов проведения единого государственного экзамена.

«Те деньги, которые забрали на ЕГЭ, школам вернутся?» - спросила директор великолукской школы №12 Елена Даньшова. Галина Антипина подтвердила, однако, депутат заметила, что проблема значительно шире: «Проблема возникла не сегодня – в связи с новыми федеральными стандартами школам каждый год необходимо докупать новые комплекты учебников, а предусмотренных учебных расходов на это не хватает. Плюсом к этому мебель, компьютеры, оплата связи».

Коллегу поддержала директор Плюсской школы Оксана Лазарева. По словам педагога, чтобы хоть как-то выйти из положения, сельские школы в районе договорились обмениваться недостающими учебниками.

«Проблема с учебниками сложная, финансовая потребность школ огромная, но обеспечить все заявки из бюджета мы не сможем – только Псков прислал заявку на 100 млн рублей», - сказала Галина Антипина.

«Понятно, что на стопроцентное решение проблемы денег нет, но давайте решать, что мы можем сделать исходя из реальных финансовых возможностей?» – призвал коллег искать конкретные пути выходы из сложившейся ситуации Владимир Яников.

В итоге члены рабочей группы предложили ввести отдельную методику расчёта субвенции на учебники, исходя из количества учащихся в каждом районе области и средней стоимости учебных комплектов по уровням образования. Такой подход, по предварительным оценкам, позволит увеличить финансирование на 5-6 млн рублей. Кроме того, по согласованному мнению членов рабочей группы, на прочие учебные расходы необходимо предусмотреть порядка 15 млн рублей дополнительно, что в общей сложности позволит увеличить учебные расходы до 4% от фонда оплаты труда.

«Это шаг вперёд, - подвёл промежуточный итог работы Владимир Яников. – Теперь выносим это предложение на наш комитет, и будем работать над законодательной инициативой, чтобы на одной из ближайших сессий принять поправки в областной закон». Парламентарий уточнил, что такой алгоритм работы позволит учесть новую методику в проекте бюджета на 2019 год.

При обсуждении следующего вопроса о пересмотре нормативов, из расчёта которых школы получают средства на оплату труда педагогов, к членам рабочей группы присоединился председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Депутат обозначил проблему, с которой столкнулась Идрицкая школа, расположенная в его избирательном округе. Учебное заведение, имеющее большую филиальную сеть из малокомлектных структурных подразделений, не укладывается в утверждённый норматив и испытывает дефицит финансовых средств.

«Школе не хватает около 4 млн рублей. Если сейчас дополнительных денег не выделить, школу можно просто закрывать», - сказал Андрей Козлов.

«Если школе не хватает на жизнь, значит ошибка в нормативах», - высказал своё мнение Владимир Яников, добавив, что аналогичная ситуация сложилась в Яммской школе.

Члены рабочей группы согласились, что изменение методики расчёта нормативов негативно отразилось на ряде школ. «Действующая методика оторвана от жизни. Нам надо собрать сведения по фактическим потребностям школ на обеспечение учебного плана, и исходя из этих данных, пересчитывать нормативы», - сказал депутат. Владимир Яников подчеркнул, что по Идрицкой и Яммской школам надо принимать срочные точечные решения, параллельно с этим ведя работу по пересмотру нормативов. Рабочая группа выразила готовность обсудить вопрос на следующем заседании.

«От имени педагогических работников огромное спасибо за то, что эта рабочая группа была создана и состоялось обсуждение таких серьёзных проблем, - сказала в завершение Елена Даньшова. – Поднятые вопросы очень актуальны для школ области, и, я надеюсь, общими усилиями мы сможем изменить ситуацию к лучшему».

Добавим, что следующее заседание рабочей группы пройдёт в первой половине июня.