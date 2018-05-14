Ремонт участков дороги Заполье – Гдов выполняется в Плюсском районе

16:10, 14 мая 2018, ПАИ

В Плюсском районе ведётся ремонт автомобильной дороги Заполье – Гдов, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На участке дороги, проходящем через деревню Петрилово и Плюссу (км 11+365 – км 19+430), выполнены работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя. В ближайшее время рабочие приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также будет отремонтирован участок автодороги (км 20+320 – км 24+010), проходящий через Плюссу и Манкошев Луг.