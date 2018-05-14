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Общество

Ремонт участков дороги Заполье – Гдов выполняется в Плюсском районе

В Плюсском районе ведётся ремонт автомобильной дороги Заполье – Гдов, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту. 

На участке дороги, проходящем через деревню Петрилово и Плюссу (км 11+365 – км 19+430), выполнены работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя. В ближайшее время рабочие приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также будет отремонтирован участок автодороги (км 20+320 – км 24+010), проходящий через Плюссу и Манкошев Луг.

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