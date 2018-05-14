0
18:21
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
17:40
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
16:57
Баромэтр
16:29
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
14:31
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений
12:49
О визите в санаторий «Хилово» участниц «Миссис Псков-2018» расскажут в эфире телеканала «Первый Псковский»
11:54
Псковский бизнес осваивает «цифру»
Еще новости
Общество

Межрегиональную акцию «Безграничное чтение» организует Централизованная библиосистема Пскова

Централизованная библиотечная система (ЦБС) Пскова организует межрегиональную акцию «Безграничное чтение», которая пройдет 23-24 июля. Акция «Безграничное чтение» приурочена к празднованию Дня города Пскова и пройдет в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в ЦБС.

Акция проводится в библиотеках Пскова и библиотеках русских Ганзейских городов. Участниками мероприятий могут стать как дети, так и взрослые. Для участия в акции выбирается поэтические или прозаические произведения о Пскове, или литературное произведение прозаика или поэта, имя которого связано с Псковом.

«Проведение межрегиональной акции «Безграничное чтение» создаст для всех участников коммуникационную площадку, будет способствовать активному и содержательному обмену информацией о культурном, историческом опыте, поможет установить партнерские и дружественные связи между библиотеками Пскова и библиотеками русских Ганзейских городов, будет содействовать привлечению молодежи к реализации проектов по развитию и поддержке интереса к чтению и книге, формированию чувства патриотизма через чтение художественных произведений. А также - это хорошая возможность для библиотек русских Ганзейских городов поздравить Псков с праздником», - уверены организаторы.

Все условия участия в акции - на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
14 мая 2018
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
14 мая 2018
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
14 мая 2018
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф 4
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений
14 мая 2018
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений
О визите в санаторий «Хилово» участниц «Миссис Псков-2018» расскажут в эфире телеканала «Первый Псковский»
14 мая 2018
О визите в санаторий «Хилово» участниц «Миссис Псков-2018» расскажут в эфире телеканала «Первый Псковский» 1
Псковский бизнес осваивает «цифру»
14 мая 2018
Псковский бизнес осваивает «цифру»
В четырех жилых комплексах Пскова побывают участники майского «Тура по новостройкам»
14 мая 2018
В четырех жилых комплексах Пскова побывают участники майского «Тура по новостройкам»
Надпись «Россия начинается здесь» вернут на набережную Великой в Пскове до конца мая
14 мая 2018
Надпись «Россия начинается здесь» вернут на набережную Великой в Пскове до конца мая 10

Идет загрузка...