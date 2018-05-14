Межрегиональную акцию «Безграничное чтение» организует Централизованная библиосистема Пскова

16:13, 14 мая 2018, ПАИ

Централизованная библиотечная система (ЦБС) Пскова организует межрегиональную акцию «Безграничное чтение», которая пройдет 23-24 июля. Акция «Безграничное чтение» приурочена к празднованию Дня города Пскова и пройдет в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в ЦБС.

Акция проводится в библиотеках Пскова и библиотеках русских Ганзейских городов. Участниками мероприятий могут стать как дети, так и взрослые. Для участия в акции выбирается поэтические или прозаические произведения о Пскове, или литературное произведение прозаика или поэта, имя которого связано с Псковом.

«Проведение межрегиональной акции «Безграничное чтение» создаст для всех участников коммуникационную площадку, будет способствовать активному и содержательному обмену информацией о культурном, историческом опыте, поможет установить партнерские и дружественные связи между библиотеками Пскова и библиотеками русских Ганзейских городов, будет содействовать привлечению молодежи к реализации проектов по развитию и поддержке интереса к чтению и книге, формированию чувства патриотизма через чтение художественных произведений. А также - это хорошая возможность для библиотек русских Ганзейских городов поздравить Псков с праздником», - уверены организаторы.

Все условия участия в акции - на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.