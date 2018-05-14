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Принять участие во всероссийском фотоконкурсе «Деревья – памятники живой природы» приглашают псковичей

В рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», реализуемой при участии Совета Федерации РФ, проходит фотоконкурс, целью которого является создание фотобанка деревьев, наделённых статусом «памятник живой природы» и сохранение для будущих поколений их  красоты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, работы профессиональных фотографов и фотолюбителей, на которых запечатлены деревья – памятники живой природы, принимаются до 1 августа.

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным и представлять культурную, историческую и природную ценность для России. В Псковской области такой статус имеют два уникальных дерева: «Дуб уединенный» в селе Тригорское Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» высотой в 26 метров и стволом полтора метра в диаметре – его возраст по оценке специалистов превышает 200 лет, и достопримечательность Невельского района – 190-летний дуб черешчатый, ширина кроны которого достигает 25 метров.

Отмечается, что конкурс «Деревья – памятники живой природы» проводится на интернет-сайте www.rosdrevo.ru. Принять в нём участие могут граждане России старше 18 лет, проживающие на территории страны.

Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, выдающиеся ученые – лесоводы и экологи, известные фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.

Фотографии будут оцениваться по трём критериям: мастерство автора, оригинальность и соответствие заявленной теме.

Итоги будут подведены в октябре. Результатом фотоконкурса станет проведение фотовыставки в Москве и издание лучших фоторабот в красочном подарочном фотоальбоме «Деревья – памятники живой природы России» с указанием имени и фамилии автора и города проживания. Создатели трех, по мнению жюри, самых ярких работ, будут награждены денежными призами.

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