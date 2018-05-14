Новый состав Правительства Дмитрий Медведев представит Владимиру Путину 15 мая

15:26, 14 мая 2018, ПАИ

Планируется, что во второй половине дня 15 мая президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудят новый состав кабинета министров, пишет РБК со ссылкой на источник в Правительстве и подтверждение двух федеральных чиновников.

Отмечается, что еще два собеседника издания среди федеральных чиновников добавили, что на встрече Владимир Путин и Дмитрий Медведев также обсудят структуру нового кабинета министров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, может ли 15 мая состояться президента и премьер-министра, поскольку к этому дню глава Правительства обязан представить предложения по кабинету министров, ответил ТАСС: «Не исключено, что президент примет премьера».

Как пишет РБК, согласно главе 6 Конституции предложения о структуре правительства премьер-министр должен представить в недельный срок после назначения. Дмитрий Медведев был утвержден Госдумой на посту премьера 8 мая, и в тот же день указ о его назначении был подписан Владимиром Путиным, – таким образом, недельный срок истекает 15 мая.