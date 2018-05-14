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Общество

Дожди и грозы ожидаются 15 мая в Псковской области

15 мая в Псковской области ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  +8 до +13 градусов, днем – от +18 до +23, местами до +26.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.

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