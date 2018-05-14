Дожди и грозы ожидаются 15 мая в Псковской области

16:36, 14 мая 2018, ПАИ

15 мая в Псковской области ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +18 до +23, местами до +26.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.