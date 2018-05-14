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Общество

Прием граждан проведет руководство псковской госинспекции труда в приемной президента РФ 15 мая

15 мая врио заместителя руководителя государственной инспекции труда - заместителя главного государственного инспектора труда в Псковской области Илья Герасимов проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в регионе, прием пройдет с 15:00 до 18:00 в приёмной президента РФ в Псковской области (Псков, улица Некрасова, 23).

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