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Общество

В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений

13 мая в Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений за погодой. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, температура в этот день достигла отметки в 27,8 градусов Цельсия. «Предыдущий рекорд в этот день был зарегистрирован в 2010 году, и составил 26,4 градуса. Это говорит о том, что жаркий май в Псковской области - не такая уж редкость. Нынешние 27,8 градусов - абсолютный максимум. 13 мая за весь период инструментальных наблюдений, которые были начаты в 1903 году, таких температур в Пскове не было», - уточнила Тала Нещадимова.

Однако уже с 15 мая на небе появится облачность, станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в пределах +20...24 градусов, ночью будет выше +10. Ветер - от юго-восточного до северо-западного. «Однако пока резких погодных изменений мы не ожидаем», - подытожила Тала Нещадимова.

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