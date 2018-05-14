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Общество

Конкурс нянечек впервые пройдет в Пскове

Впервые в Пскове в детском саду №17 пройдёт конкурс младших воспитателей - нянечек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в дошкольном учреждении восемь групп, поэтому участниц будет также восемь. Конкурс предполагает два этапа - очный и заочный. Награждение победителей состоится 24 мая.

Отмечается, что в ходе заочного этапа будет оцениваться санитарное состояние групп, характеристики участниц. Очный этап включает конкурс портфолио, в котором конкурсантки расскажут о себе, о своих увлечениях, а также представят творческое задание.

По словам заведующей детским садом Ирины Андреевой, в творческом задании младшие воспитатели продемонстрируют свои увлечения и способности, о которых коллегам мало известно. Кроме того, очный этап включает ещё один конкурс «Санитарная ромашка» - конкурс на проверку знаний СанПиНов. 

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