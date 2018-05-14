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Общество

Более 560 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

С 7-го по 13 мая по поводу укусов клещей в лечебные организации Псковской области обратились 564 человека, в их числе 161 ребенок, сообщили Псковскому агентству информации в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 268 клещей, снятых с людей. В одном насекомом обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 50 из 205 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 9 из 205 – моноцитарного эрлихиоза человека.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнены 43 лабораторных (микробиологических) исследования воды (3 пробы не соответствуют требованиям), проверены 140 смывов и 60 проб продуктов (5 не соответствуют требованиям).

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. Зарегистрировано 74 случая ОКИ, в том числе 39 в Пскове.

 За прошедшую неделю сотрудники Управления составили 19 протоколов об административных правонарушениях, выдали 11 предписаний об устранении нарушений и внесли 4 представления.

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