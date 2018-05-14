Участники экослета «Зеленая планета» проведут уборку на острове Белов

17:06, 14 мая 2018, ПАИ

В рамках программы экологического слета «Зеленая планета» его участники совершат поездку на остров Верхний (Белов), входящий в группу Талабских островов. Ребята смогут изучить флору и фауну острова, а также поучаствовать в уборке территории берега, сообщили Псковскому агентству информации в Молодежном центре Пскова.

«Одной из главных проблем острова Верхнего является отсутствие не только организованной уборки острова, но и систематического вывоза мусора. Одной из важных задач экослета для Ганзейской молодежи является привлечение внимания к экологическим проблемам заповедной зоны и непосредственная уборка территории острова», - сообщили организаторы.

Отметим, остров Верхний (Белов) является памятником природы регионального значения. Территория, занимаемая памятником, — особо охраняемая территория Псковской области. Остров является природным комплексом, треть его территории занимают уникальные еловые и сосновые рощи. Также он представляет собой значимый историко-культурный объект.

Напомним, экослет пройдет с 20 по 23 июля. Организаторами являются Псковский городской молодежный центр и Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. В рамках слета «Зеленая планета» планируются мастер-классы, круглый стол, квест-экскурсия, презентация проектов, нетворкинг-сессии и воркшопы.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из Ганзейский городов, в том числе, из Пскова. Условием участия является работа в качестве волонтера по экологическому направлению в своем городе: от субботников до крупных экопроектов.

Подать заявку или узнать подробности можно по телефону 56-44-44. Группа экослета - https://vk.com/greenglobe.