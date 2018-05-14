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Общество

Шесть семей обратились за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала в Себежском районе

С заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда России  в Себежском районе и Многофункциональный центр обратились 6 семей. По 3 заявлениям уже начались выплаты. Всего же с начала года в Себежском районе выданы 34 сертификата на материнский капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области. 

Отмечается, что по числу заявлений Себежский район входит в число лидеров среди районов области, где мамы вторых детей наиболее активно реализуют свое право на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

В числе обратившихся в мае - семья Пашаевых. «В марте месяце в семье Сабины и Тимура Пашаевых родился второй ребенок - сын Эмир. Это событие дало право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и право распорядиться им на ежемесячную выплату», - рассказали в ПФР.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

Кроме того, право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, с доходом в расчете на члена семьи ниже 17 тысяч 697 руб. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 года в Псковской области. Таким образом, сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в Себежском районе, будет составлять 10 тысяч 652 рубля.

Добавим, что получить дополнительные консультации по вопросам получения ежемесячной выплаты можно по телефону Управления ПФР в Себежском районе (8 81140) 21-317.

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