Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября

15:42, 14 мая 2018, ПАИ

Проекты постановлений о назначении даты выборов губернатора Псковской области и дополнительных выборов депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу №12 находятся на рассмотрении областного Собрания. Документами предлагается провести голосование 9 сентября 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«На ближайшей сессии, которая, скорее всего, пройдёт 31 мая, эти проекты постановлений будут рассмотрены депутатским корпусом и приняты решения. Тем самым областное Собрание даст старт двум очень важным избирательным кампаниям на территории региона – у политических партий, у всех, кто пожелает участвовать в довыборах, появится возможность заявить о себе и, соответственно, уже вступить в избирательную кампанию», - прокомментировал перспективы спикер областного Собрания Александр Котов.

Право регионального парламента назначать выборы руководителя высшего исполнительного органа государственной власти области и выборов депутатов областного Собрания определено Уставом Псковской области и Избирательным кодексом региона. Согласно законодательству сделать это необходимо не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Александр Котов напомнил, что совместно с губернаторской избирательной кампанией и довыборами в региональный парламент пройдут выборы глав семи районов. Назначить дату муниципальных выборов должны представительные органы местного самоуправления. «Такие решения будут приняты на местном уровне, таким образом, у нас начнутся и областные, и муниципальные кампании», - уточнил Александр Котов.

Напомним, довыборы по одномандатному избирательному округу №12 проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата областного Собрания Александра Братчикова, который в декабре минувшего года выиграл конкурс на должность главы администрации Пскова.

Выборы главы региона связаны с досрочным прекращением полномочий губернатора Псковской области Андрея Турчака – соответствующий Указ президента РФ был подписан 12 октября 2017 года.