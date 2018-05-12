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Нетрезвых тракториста, мотоциклиста и автомобилистов поймали псковские полицейские

В Великих Луках, Великолукском, Гдовском, Дновском и других районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 13 мая на дороге Струги Красные - Ляды в Стругокрасненском районе стражи порядка остановили 39-летнего мужчину, который управлял трактором, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В Печорском районе ночью 12 мая по деревне Нутрецово на автомобиле «Ауди» следовал нетрезвый 27-летний гражданин. В Дно ночью  13 мая по улице Урицкого на скутере ехал 42-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде. В  деревне Первомайская Гдовского района 12 мая полицейские остановили 36-летнего нетрезвого мотоциклиста.

Автомобилисты в состоянии алкогольного опьянения были также выявлены в Великолуском, Пыталовском и Пушкиногорском  районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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