Псковская команда «Молодежки ОНФ» заложила аллеи героев в Пскове и Новом Изборске

18:28, 14 мая 2018, ПАИ

Участники псковской команды «Молодежки ОНФ» присоединились к всероссийской акции «Аллея героев». Представители Общероссийского народного фронта заложили аллеи на пришкольной территории школы №17 в Пскове и на придомовом участке по улице Новоизборской в поселке Новый Изборск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В Пскове к акции по высадке деревьев присоединились учащиеся и преподаватели школы №17, а также ветераны Вооруженных сил России и юнармейцы.

«Активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе» ведут активную работу по присвоению школе №17 города Пскова имени братьев Молотковых, которые в годы немецкой оккупации города героически сражались в тылу врага и были жестоко казнены летом 1943 года захватчиками. В псковской школе №17 трепетно хранят память о подвиге братьев Молотковых. Анатолию было 17 лет, Валерию – 14. Почти два года они вели против неприятельских войск диверсионную деятельность: портили узлы связи, автомашины, расклеивали листовки. 15 мая 1943 года Молотковых выследили. В квартире был произведен обыск, нашли оружие, взрывчатку, радиоприемник. Почти месяц после ареста оккупанты пытали братьев, а потом расстреляли. Захоронены братья Молотковы на территории микрорайона, где находится школа №17. Заложенная аллея будет также носить имена юных борцов за свою Родину», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Сергей Елизаров.

К закладке Аллеи героев труда в поселке Новый Изборск присоединились местные жители. В ходе мероприятия были высажены более 35 саженцев дубов и лип, как напоминание о важности добросовестного и честного труда.

«Аллеи в честь героев – это дань уважения тем людям, которые сражались с врагом в годы Великой Отечественной войны, которые поднимали страну из пепла в послевоенное время, которые своим трудом двигают нашу страну вперед. В их честь мы провели акции по высадке деревьев, которые будут напоминать подрастающему поколению о любви к своей Родине. В наших планах заложить такие аллеи и в других муниципалитетах региона», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области Артур Евтеев.