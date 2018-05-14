0
18:21
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
17:40
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
16:57
Баромэтр
16:29
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
14:31
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений
12:49
О визите в санаторий «Хилово» участниц «Миссис Псков-2018» расскажут в эфире телеканала «Первый Псковский»
11:54
Псковский бизнес осваивает «цифру»
Еще новости
Общество

Благотворительный аукцион пройдёт в Пскове во время фестиваля «Другое искусство»

18 мая в 19:00 на территории Центра лечебной педагогики (Яна Райниса, 56) состоится благотворительный аукцион в рамках III Международного фестиваля людей с особенностями развития  «Другое искусство», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На аукционе будут представлены 12 лотов, состоящих из работ знаменитых псковских художников, исполненных в различных техниках, также работ воспитанников студии «Я и Ты».

Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове». Проект «Сопровождаемое проживание в Пскове» является логическим продолжением работы, направленной на включение в жизнь общества людей с тяжелой инвалидностью, начатой 25 лет назад созданием в Пскове Центра лечебной педагогики. Благодаря работе проекта люди с инвалидностью получают возможность во взрослом возрасте жить в привычных условиях своего города, а не в стационарном учреждении. Проект осуществляется на основе социального партнерства государственных, муниципальных структур и общественных организаций.

«Огромную роль в осуществлении проекта играют пожертвования благотворителей и меценатов. Приобретя художественную работу на благотворительном аукционе, вы поможете обеспечить достойную жизнь людям с особенностями развития!» - отметили в дирекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
14 мая 2018
19 единиц техники закупит Управление автомобильных дорог Псковской области в этом году
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
14 мая 2018
Псковскую митрополию возглавил епископ Тихон (Шевкунов)
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
14 мая 2018
Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф 4
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений
14 мая 2018
В Пскове побит абсолютный температурный рекорд за всю историю погодных наблюдений
О визите в санаторий «Хилово» участниц «Миссис Псков-2018» расскажут в эфире телеканала «Первый Псковский»
14 мая 2018
О визите в санаторий «Хилово» участниц «Миссис Псков-2018» расскажут в эфире телеканала «Первый Псковский» 1
Псковский бизнес осваивает «цифру»
14 мая 2018
Псковский бизнес осваивает «цифру»
В четырех жилых комплексах Пскова побывают участники майского «Тура по новостройкам»
14 мая 2018
В четырех жилых комплексах Пскова побывают участники майского «Тура по новостройкам»
Надпись «Россия начинается здесь» вернут на набережную Великой в Пскове до конца мая
14 мая 2018
Надпись «Россия начинается здесь» вернут на набережную Великой в Пскове до конца мая 10

Идет загрузка...