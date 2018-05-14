Благотворительный аукцион пройдёт в Пскове во время фестиваля «Другое искусство»

17:59, 14 мая 2018, ПАИ

18 мая в 19:00 на территории Центра лечебной педагогики (Яна Райниса, 56) состоится благотворительный аукцион в рамках III Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На аукционе будут представлены 12 лотов, состоящих из работ знаменитых псковских художников, исполненных в различных техниках, также работ воспитанников студии «Я и Ты».

Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове». Проект «Сопровождаемое проживание в Пскове» является логическим продолжением работы, направленной на включение в жизнь общества людей с тяжелой инвалидностью, начатой 25 лет назад созданием в Пскове Центра лечебной педагогики. Благодаря работе проекта люди с инвалидностью получают возможность во взрослом возрасте жить в привычных условиях своего города, а не в стационарном учреждении. Проект осуществляется на основе социального партнерства государственных, муниципальных структур и общественных организаций.

«Огромную роль в осуществлении проекта играют пожертвования благотворителей и меценатов. Приобретя художественную работу на благотворительном аукционе, вы поможете обеспечить достойную жизнь людям с особенностями развития!» - отметили в дирекции.