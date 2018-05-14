Шесть клубов реконструкторов примут участие в празднике «Довмонт Псковский» 3 июня

18:02, 14 мая 2018, ПАИ

Шесть клубов реконструкторов примут участие в празднике «Довмонт Псковский», который состоится 3 июня с 10.00 до 18.00 на набережной реки Псковы (улица Милицейская), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Накануне, 13 мая, организационные вопросы обсуждались на встрече с реконструкторами на месте, где пройдет праздник.

Клубы «Бор Хейм», «Плесков-Град», «Орден», "Чертог Раса", "Былины Древнего Пскова" и "Rafn og Varg" приготовили для гостей мастер-классы, интерактивные площадки, ристалище для детей и взрослых, фотолокации в исторических костюмах.

Как отметили в пресс-службе, праздник «Довмонт Псковский» будет состоять из 5-х основных площадок:

- исторический двор: площадка исторической реконструкции X-XVI веков (памяти псковских князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея);

- ремесленный двор: площадка псковских ремесленников, торговые ряды;

- музыкальный двор: сцена для выступления фолк коллективов и коллективов Пскова;

- зрелищный двор: интерактивная площадка

- сытный двор: таверна.

Официальное открытие запланировано на 12:00. Князь Довмонт с дружиной появится на основной площадке, где будут показательные выступления от клубов исторической реконструкции.