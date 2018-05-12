Стала известна причина гибели ребёнка на детской площадке в Великих Луках

16:43, 14 мая 2018, ПАИ

Стала известна причина гибели ребёнка на детской площадке в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, 8-летний мальчик скончался в результате открытой черепно-мозговой травмы, полученной от удара качелями.

В том, как именно это произошло, сейчас разбирается следствие. По некоторым данным, играя, ребёнок просунул голову между поручнями качелей и получил удар по голове. Мальчик скончался до приезда Скорой помощи.

Напомним, трагедия произошла вечером 11 мая. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В этот же день врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Великих Лук Игорю Чевжику создать специальную комиссию и провести комплексную проверку всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности.