Более 18 тонн французской молочной продукции задержаны в Пыталовском районе

18:04, 14 мая 2018, ПАИ

В многостороннем пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе было запрещено движение автомобиля, перемещавшего из Франции в Казахстан более 18 тонн масла, сливок и сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе ветеринарного контроля инспекторы управления выявили отсутствие разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз через МАПП «Убылинка» сыров «Мадригал», «Президент Маасдам» и «Ле Блю Президент». В связи с нарушением ветеринарного законодательства ввоз груза запрещен, инспекторы оформили декларацию о его возврате.